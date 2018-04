Brasile senza fiato in Bolivia: bombole d'ossigeno per recuperare!

6 ottobre 2017

Uno scatto che spiega cosa significhi giocare a La Paz, a 3600 metri di altitudine: aria rarefatta, fiato corto e bombole d'ossigeno negli spogliatoi per recuperare. Il post della Federcalcio brasiliana immortala così Neymar e compagni con le mascherine sul volto al termine del match pareggiato 0-0 dalla Seleçao contro la Bolivia: fotografia quanto mai emblematica! E lo stesso fuoriclasse del Psg ha commentato sul suo profilo Instagram: "Giocare in queste condizioni è disumano". Sicuramente vero per chi non è nato e cresciuto in altura.