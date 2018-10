Brasile: riecco Neto, superstite della tragedia della Chape

20/10/2018

Sono passati quasi due anni da quell'orribile notte del 29 novembre 2016, quando un tremendo schianto in Colombia si portò via quasi tutta la Chapecoense travolgendo il mondo del calcio con un'ondata di dolore. Da quella strage si salvarono solo tre giocatori. L'ultimo a essere salvato, quando nessuno più si aspettava di trovare un essere umano vivo in mezzo a quella massa di detriti e rovine, fu il difensore centrale Neto, all'anagrafe Helio Hermito Zampier Neto. L'avevano dato per morto e l'immediato post-incidente non sembrava alimentare grandissime speranze. In questi due anni, Neto è stato operato a un polmone, al un ginocchio, al polso e addirittura al cranio. Per non negarsi nulla, venerdì è stato operato in artroscopia per sistemare una cartilagine del ginocchio. Nel frattempo ha scritto un libro che si intitola "Posso credere nel domani" per raccontare la sua vicenda.