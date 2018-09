Brasile, Neymar nuovo capitano: "Sono pronto"

07/09/2018

"Da quando ho iniziato a lavorare con Neymar abbiamo attraversato momenti importanti e lui ha mostrato consapevolezza e perspicacia. Sono sicuro che oggi è pronto a fare un passo avanti", ha confessato Tite. "Sono stato molto criticato durante i Mondiali. Era una pressione bestiale - ha detto Neymar - Sono maturato molto in questo momento e so che posso fare il capitano. Penso che questa responsabilità mi farà bene. La fama di cascatore? Sono un giocatore che su undici volte che ha il pallone, dieci riesce a saltare l'avversario. E non mi lasciano passare senza colpirmi. Ho subito moltissimi falli in Russia, ma ormai è passato. Sarà un'altra lezione di cui farò tesoro".