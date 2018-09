Brasile, Neymar imita Cristiano Ronaldo: il video

05/09/2018

Neymar come Cristiano Ronaldo durante l'allenamento del Brasile. L'attaccante del Psg, infatti, dopo aver realizzato un pregevole calcio di punizione, ha esultato sotto gli occhi dei compagni esattamente come CR7, ovvero con un salto terminato con il petto in fuori e le braccia indietro. Immediate le risate generali per una Seleçao che nei prossimi giorni affronterà in amichevole gli Stati Uniti ed El Salvador.