Brasile: fece a pezzi l'amante, torna in campo in Serie B

10 marzo 2017

Dal carcere al campo, in attesa di giudizio. L'ex portiere del Flamengo Bruno Fernandes de Souza , condannato in primo grado nel 2013 a 22 anni di reclusione per l'omicidio della sua ex amante, la modella Eliza Samudio , il cui cadavere venne poi dato in pasto ai cani, ha firmato un contratto biennale con il Boa Esporte , squadra che milita nel campionato di serie B di Minas Gerais .

Bruno, che sarà presentato ufficialmente martedì, è quindi a tutti gli effetti nuovamente un calciatore professionista, in attesa del processo di appello: se la condanna sarà poi confermata, dovrà ovviamente scontare la pena. L'ex portiere del Flamengo, che prima di essere arrestato era anche nel giro della Seleçao e sognava di partecipare ai Mondiali del 2014 in Brasile, era in carcere dal 2010 ed è stato scarcerato lo scorso 24 febbraio dopo essere stato condannato in primo grado a 22 anni e tre mesi di reclusione per omicidio, sequestro di persona e occultamento di cadavere.



I giudici hanno stabilito che Bruno fece uccidere nel giugno del 2010 la sua ex amante, dalla quale ha avuto un figlio, da un suo amico d'infanzia, Luiz Henrique Romao, detto 'Macarrao', che poi fece a pezzi il cadavere e lo diede in pasto ai suoi rottweiler. Il tutto anche con la complicità di un ex poliziotto. In base alle accuse, Bruno rischiava fino a 41 anni di reclusione ma ha ottenuto uno sconto di pena per aver confessato di aver saputo del crimine, anche se ha cercato di negare di esserne il mandante.