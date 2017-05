Brasile, che stangata per Melo! Sei turni di stop per l'ex Juve e Inter

13 maggio 2017

Che stangata per Felipe Melo! L'ex centrocampista di FIorentina, Juve e Inter è stato squalificato per sei partite a causa del comportamento violento durante la sfida di Coppa Libertadores tra la sua squadra, il Palmeiras, e gli uruguaiani del Peñarol. La Conmebol, la federcalcio sudamericana, aveva già inflitto al brasiliano uno stop provvisorio di tre partite per il suo coinvolgimento nella rissa scoppiata durante l'incontro giocato a Montevideo.



Le telecamere hanno immortalato però Melo mentre colpiva il centrocampista del Peñarol Matias Mier con un pugno alla testa. Con questa squalifica Melo potrà tornare in campo quest'anno solo in Coppa Libertadores, nel caso in cui il Palmeiras raggiungesse la semifinale.



La Conmebol ha inflitto al centrocampista anche una multa di 10mila dollari. Secondo i media uruguaiani, i giocatori del Peñarol Lucas Hernandez, Nahitan Nandez e Matias Mier sono stati puniti con cinque turni di stop e una multa di 10mila dollari. Entrambi i club hanno sette giorni per presentare appello.