Brasile, ambulanza soccorre giocatore ma non riesce a ripartire: la spingono compagni e avversari

16/09/2018

Sul campo la partita è finita 1-1, ma la sfida tra Vasco da Gama e Flamengo, valevole per il Brasilerao, verrà ricordata per un episodio tanto curioso quanto insolito. Nel finale del match l'ambulanza ha fatto il suo ingresso in campo per soccorrere il giocatore di casa Bruno Silva. Nulla di strano se non che il mezzo non ne voleva sapere di ripartire, così compagni e avversari lo hanno spinto fino a quando non si è rimesso in moto. "Ho pensato che fosse uno scherzo dell'autista, ma ci ha detto che il motore si era spento e ci ha chiesto aiuto perché potesse rimetterlo in moto" ha spiegato a fine partita René, terzino sinistro del Flamengo che ha dato il suo aiuto tra gli applausi (e le risate) del pubblico presente sugli spalti dello stadio Nacional di Brasilia.