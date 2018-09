Botte al tassista, Bendtner si scusa... ma non con lui

11/09/2018

Dopo l'arresto Nicklas Bendtner ha chiesto scusa, ma solo in parte. L'attaccante danese del Rosenborg è accusato di aver aggredito un tassista a Copenaghen nella notte tra sabato e domenica scorsa, ma il malcapitato non ha ricevuto nessun messaggio pubblico di scuse. "Sono stato coinvolto in un episodio molto sfortunato e scomodo - ha detto Bendtner in una conferenza stampa nella sede del club norvegese a Trondheim - Mi scuso con il Rosenborg e i suoi tifosi per quello che è successo, e mi scuso per non aver evitato questa situazione anche se ho cercato di farlo".