Borussia Dortmund, stagione finita per Goetze

15 marzo 2017

La stagione di Mario Goetze è già finita, ma almento potrà tornare in campo per il 2017-2018. Lo ha annunciato il Borussia Dortmund, precisando che il centrocampista tedesco, fermo da febbraio per problemi metabolici, "sarà ok per la prossima stagione". Un pericolo in meno, comunque, per chi pescherà il Dortmund nel sorteggio dei quarti di finale di Champions League.