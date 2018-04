Borussia Dortmund e Tuchel, è divorzio

30 maggio 2017

Non è bastato il successo di sabato in Coppa di Germania a sanare il rapporto ormai logoro tra Thomas Tuchel e il Borussia Dortmund. E' ufficiale la separazione tra club e tecnico. L'annuncio l'ha dato lo stesso Tuchel, da due stagioni in sella al club giallonero: è sbarcato su Twitter di prima mattina con un nuovo profilo e con un paio di tweet ha annunciato il suo addio al Borussia. Poi il comunicato ufficiale. Ora il favorito è Paulo Sousa.