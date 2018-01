Borussia Dortmund, Aubameyang fuori squadra per motivi disciplinari

14 gennaio 2018

Il Borussia Dortmund ha messo fuori rosa Pierre-Emerick Aubameyang per motivi disciplinari. L'attaccante del Gabon non sarà quindi in campo per il match contro il Wolfsburg. Nei giorni scorsi era stato vicino al trasferimento in Cina, al Guangzhou Evergrande, passaggio poi saltato. Ora sulle sue tracce ci sono Arsenal e Liverpool.