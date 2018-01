Borussia Dortmund, 9 giocatori ko: colpa del kebab

14 gennaio 2018

Mezzo Borussia Dortmund è finito ko per colpa... del kebab. Infermeria strapiena per il club giallonero a causa di una partita di carne avariata che ha causato seri problemi a ben 9 giocatori della squadra di Stoeger. Una vera intossicazione per Burki, Weidenfeller, Bartra, Toprak, Schurrle, Pulisic, Larsen, Sahin e Reimann che hanno consumato la carne nel ritiro di Marbella e hanno cominciato a sentirsi male appena tornati in Germania.