Borussia Dortmund, Burki: "Ho ancora paura"

"Ho ancora paura, non riesco ad addormentarmi: la notte è la parte peggiore delle mie giornate. Non ho più letto niente riguardo all'incidente, ne parlo solo con la mia famiglia". Così Roman Burki è tornato sull'attacco esplosivo all'autobus del Borussia Dortmund di martedì scorso prima del match con il Monaco di Champions League.



Il portiere giallonero è ancora sotto shock: "Non salgo sul bus con la tranquillità di prima, sto attento a tutti i rumori e guardo continuamente fuori dal finestrino. L'unica cosa positiva è che siamo più uniti come gruppo, tra compagni".



Si continua a giocare: "Meglio, così non hai quasi il tempo si sederti sul divano e ripensare a quello che è successo. Al termine del match con il Monaco quasi tutti i giocatori si sono messi a piangere, troppe emozioni. Il club ci ha messo a disposizione uno psicologo, penso sia utile".