Bolt: "Sono un fan di Cristiano Ronaldo, mi ispiro a lui"

01/09/2018

"Non ho il talento di Messi, mi ispiro all'impegno di Cristiano Ronaldo, di cui sono un grande fan". Usain Bolt, il più grande velocista di tutti i tempi, si cala nel mondo del pallone che vuole conquistare e ha già chiaro quel che deve fare per emergere, imitare chi col lavoro è riuscito a diventare un fuoriclasse. Dopo il suo debutto in una squadra professionistica in Australia, ha dichiarato qual è il suo progetto: "Sono un grande fan di Cristiano Ronaldo per il suo impegno, sa cosa ci vuole per essere il migliore" ha affermato Bolt.