Bolt, primo allenamento in Australia: "Sono un attaccante, farò tanti gol"

21/08/2018

Primo allenamento per Usain Bolt con i Central Coast Mariners, squadra della A-League australiana con cui il pluriolimpionico della velocità sta effettuando un periodo di prova in vista di un possibile ingaggio come calciatore. "Avevo offerte da Spagna e Francia - ha detto il campione giamaicano - ma avrei avuto problemi con la lingua. Sono un attaccante, quindi vorrei segnare tanti gol e vincere trofei. Prima però fatemi ottenere un contratto".