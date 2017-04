Bojan Krkic settimo giocatore a segnare nei quattro maggiori campionati europei

22 aprile 2017

Tre mesi per scrivere la storia. Per se stesso più che per il Mainz. Tanto ha impiegato Bojan Krkic per entrare nell'élite dei calciatori in grado di segnare nei quattro maggiori campionati europei. Il gol del vantaggio contro il Bayern Monaco, il primo in maglia Mainz e in Bundesliga, lo ha reso il settimo a entrare nella speciale classifica. In passato Bojan ha segnato nella Liga, in Serie A e in Premier League.