Boca Juniors, il ritorno di Tevez: "Voglio Libertadores e Mondiale"

10 gennaio 2018

"Se dico che non me ne sono mai andato, è perché il mio cuore è sempre stato qui. Sono tornato perché voglio vincere la Libertadores". Così Carlos Tevez nella conferenza stampa in cui ha presentato la sua nuova avventura con il Boca Juniors. L'Apache ha riabbracciato i colori dei Xeneizes, squadra che lo ha lanciato e dove era tornato a giocare dal 2015 al 2017, prima della poco brillante esperienza con lo Shanghai Shenhua.

"Non mi pento di nulla, quando ho preso la decisione di andare in Cina ero consapevole delle conseguenze". Quanto agli obiettivi, "sono tornato perché voglio vincere la Libertadores. Sono trascorsi molti anni dall'ultima ed è il momento di toglierci il peso vincendo la settima", ha spiegato l'ex attaccante di Manchester United, City e Juventus. "Sono tornato a casa e voglio godermela. Voglio essere coinvolto in questi due anni che ho firmato con il Boca, gli ultimi davanti a me nel calcio", ha aggiunto, esprimendo l'emozione di tornare alla 'Bombonera'. "Mi mancava l'adrenalina prima di entrare in campo, quel brivido che attraversa tutto il corpo". Tevez non ha abbandonato il sogno di giocare con l'Argentina il Mondiale in Russia. "Giocare di nuovo una Coppa del Mondo sarebbe molto bello, una consacrazione", ha spiegato.