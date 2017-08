Bild: "Conte a rischio esonero dal Chelsea"

23 agosto 2017

Amore già finito tra Conte e il Chelsea? L'annuncio del 18 luglio scorso dell'adeguamento di stipendio sembra essere lontano anni luce. Un mercato non convincente e l'inizio di stagione non esaltante avrebbero minato il rapporto con il patron Abramovich . La voce clamorosa arriva dalla Germania: la Bild parla del tecnico italiano a rischio esonero. Secondo il quotidiano tedesco ci sarebbe già il nome del sostituto per la panchina dei Blues: Thomas Tuchel, ex allenatore del Borussia Dortmund.

Sempre secondo la Bild, il magnate russo ha già dato mandato alla direttrice del Chelsea, Marina Granovskaia, di prendere contatti con Tuchel che nella passata stagione guidò i gialloneri alla conquista della Coppa di Germania, prima dell'addio al Borussia Dortmund.



Anche i media inglesi confermano e vanno oltre: il divorzio è ormai questione di giorni, tale è la divisione tra Conte e la dirigenza dei Blues. Motivo principale dello scontro, il mercato. Conte aveva chiesto un profondo rinnovamento della rosa, con adeguati investimenti, ma finora il Chelsea si èlimitato a rimpiazzare i giocatori partenti con Alvaro Morata, Antonio Ruediger e Tiemoue Bakayoko. Da qui le frizioni, via mezzo stampa, che sono durate per tutta l'estate, senza modificare le strategie del club di Stamford bridge presieduto da Roman Abramovich. La stagione dei Blues è iniziata con due sconfitte, prima nella Community Shield (contro l'Arsenal ai rigori), quindi in casa contro il Burnely per 3-2. Nell'ultimo turno, però, nonostante le numerose assenze, i Blues si sono imposti in casa del Tottenham, sul terreno di Wembley, una diretta rivale per il titolo. Una vittoria che sembrava aver riportato tranquillità in un'ambiente sempre pronto a esplodere.