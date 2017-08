Bielsa, portiere espulo e cambi finiti: vanno in porta due giocatori...

13 agosto 2017

Bielsa loco ma anche sfortunato. Durante Strasburgo-Lilla, con il punteggio sullo 0-0, a 25' dal termine il portiere degli ospiti è stato espulso. Maignan si è fatto cacciare per un diverbio con un avversario, concluso con una palla scagliata dal portiere, da vicino, sulla testa dell'altro giocatore. Il problema è che i cambi, per il Lilla, erano finiti già dal 37' del primo tempo per una serie di infortuni. Al posto dell'estremo difensore è entrato Nicolas De Preville, attaccante. Era il 63'. Al 74' il gol del Strasburgo: tapi in di Jonas Martin, con De Preville incolpevole.



Due minuti più tardi il Lilla ha deciso di cambiare portiere: De Preville è tornato in attacco e Amadou, difensore centrale, lo ha sostituito tra i pali. Esito negativo: lo Strasburgo ha segnato altre due volte. Poche colpe, però, per il difensore con i guanti: il 2-0 è arrivato su rigore, il 3-0 con un gran tiro da fuori che Amadou ha sfiorato ma non è riuscito a respingere.