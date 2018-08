Bernabeu, effetto Ronaldo: mai così vuoto dal 2009

20/08/2018

19 agosto, fischio d'inizio alle 22.15 della domenica: le premesse affinché non ci fosse il tutto esaurito, in effetti, c'erano tutte. Basti pensare che sabato anche al Camp Nou di Barcellona il pubblico non ha risposto come succede di solito: 52.356 spettatori.



Ma il dato del Bernabeu spicca, innanzitutto per il confronto con i 9 anni trascorsi con CR7 sul terreno di gioco. Prima della sfida con il Getafe il Real contava di vendere almeno altri 7.000 biglietti al botteghino e ci si aspettava che molti degli abbonati in vacanza cedessero i loro posti. Non è accaduto e dalla Spagna hanno subito sottolineato come la partenza di Ronaldo, la mancanza di nuove stelle arrivate dal calciomercato e lo scoramento per la sconfitta in Supercoppa con l'Atletico abbiano contribuito a questo record negativo di pubblico. L'anno scorso, per la prima di campionato con il Valencia, c'erano 65mila spettatori. L'affluenza media della passata stagione è stata di quasi 67mila spettatori.



Ma il dato che spicca, ovviamente, è che negli ultimi 9 anni le due partite con il record negativo di presenze al Bernabeu si sono registrate quando Ronaldo non vestiva la maglia del Real Madrid.