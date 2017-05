Benfica campione di Portogallo, quarto titolo consecutivo

13 maggio 2017

Il Benfica è campione di Portogallo. Si tratta del quarto titolo consecutivo (prima volta che al Benfica riesce il poker), il 36esimo della storia della squadra portoghese. A dare l'aritmetica certezza la sonora vittoria per 5-0 in casa contro il Vitoria Guimaraes, vittima sacrificale della festa del Da Luz. In gol Cervi, Jimenez, Pizzi e Jonas (2). Per il tecnico Rui Vitoria si tratta del secondo scudetto.