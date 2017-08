Belgio, Nainggolan non convocato: "Profondamente deluso"

25 agosto 2017

Radja Nainggolan non è tra i convocati della Nazionale belga. In vista delle sfide per la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 contro Gibilterra e Grecia, infatti, il ct Martinez ha deciso di escludere il centrocampista della Roma: "E' in un periodo in cui non è al meglio" ha detto l'allenatore. "Sono profondamente deluso, ho intenzione di risolvere la cosa e pensare al mio futuro" ha replicato il giocatore tramite il portale Hln.be.