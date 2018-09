Beckham, cast da sogno per la sua Inter: tra le stelle c'è anche Cristiano Ronaldo

06/09/2018

Cristiano Ronaldo, Rooney e non solo: David Beckham vuole tuffarsi alla grande nella sua nuova avventura al comando dell’Inter Miami e sta già vagliando dei nomi altisonanti da far approdare in Mls. In cima alla lista dei desideri dell’ex fuoriclasse di Milan e Manchester United c’è proprio il portoghese che potrebbe ritrovarsi a giocare in attacco negli Usa in compagnia di altri campioni come Falcao e James Rodriguez. Anche i due colombiani, in virtù delle loro origini sudamericane, sarebbero sul taccuino di Beckham.