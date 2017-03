Bayern, uno spettacolo sempre tutto esaurito

25 marzo 2017

Il Bayern Monaco ha realizzato il sogno di ogni presidente, come i migliori musical di Broadway, all'Alliaz Arena lo spettacolo fa il tutto esaurito da 173 partite . Un record evidenziato dalla ricerca di Transfertmarkt sui 5 campionati europei più importanti. L’ultima volta che i bavaresi non sono riusciti a riempire lo stadio era il 30 gennaio del 2007. Quando per la sfida al Bochum, c’erano solo 60.000 persone. Nella top 25 anche la Juventus che lo Stadium lo riempie al 96,4%.

DANKE an alle #FCBayern -Fans! Die #AllianzArena hat die höchste Auslastung aller Stadien in Europas Top-5-Ligen: https://t.co/XwNK98aRlt pic.twitter.com/RjJUaHuFe9

Al secondo posto della classifica c'è il Friburgo che in media porta 23.942 tifosi ad incontro riempiendo il proprio stadio al 99,76%. Sul terzo gradino del podio il Chelsea di Conte con lo stadio pieno al 99,75%. La Juventus, con 39.963 presenze in media, è l’eccezione del calcio italiano. Tutto altro clima in Germania. A dimostrarlo Julian Nagelsmann, tecnico dell’Hoffenheim, si è lamentato della scarsa affluenza alle partite della propria squadra: con 27.700 tifosi a partita il club tedesco riempie lo stadio per il 92%.