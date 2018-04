Bayern, riecco Heynckes: "A convincermi è stato il mio cane"

9 ottobre 2017

Jupp Heynckes torna a casa e si prepara a rinnovare il Bayern dopo il brusco divorzio con Carlo Ancelotti . "Devo ringraziare il Bayern, sono in buone condizioni fisiche e mentali - ha spiegato -. Nonostante questa fase di difficoltà, sono convinto che la squadra rapidamente mostrerà un profilo diverso ". " Ho già un piano chiaro in mente - ha aggiunto -. E' importante che i giocatori riacquistino fiducia nei loro mezzi".

"Devo motlo al Bayern, mi ha dato la possibilità di diventare un grande allenatore - ha proseguito il tecnico del triplete 2013 -. E questo è uno dei motivi che mi ha fatto tornare in panchina". "Il mio compito è quello di creare un gruppo capace di invertire la rotta - ha continuato Jupp -. La nostra squadra ha qualità e potenziale. Dobbiamo solo ricominciare a mostrare ancora queste caratteristiche. Dobbiamo rialzarci come team". "Come sto io? Sono in forma sia mentalmente, che fisicamente - ha spiegato Heynckes -. Ma il protagonista non sono io, è il Bayern".