Bayern, Neuer si ferma ancora: infortunio al piede già operato

18 settembre 2017

Manuel Neuer si è infortunato al piede sinistro , già operato ad aprile, e rischia di dover subire un nuovo intervento chirurgico . Lo stop è arrivato nel corso dell'allenamento del Bayern Monaco prima della partenza per la sfida contro lo Schalke 04 nell'infrasettimanale di Bundesliga. Lo stesso club ha confermato l'infortunio con un tweet, spiegando anche che Neuer verrà sottoposto ad esami più specifici per capire meglio la gravità del problema.

Il portiere della Nazionale tedesca aveva scelto di terminare in anticipo la scorsa stagione per operarsi al piede sinistro e risolvere così un problema che si portava dietro da diverse settimane. Rientrato a disposizione di Ancelotti a fine agosto, adesso è di nuovo costretto a fermarsi. Se fosse confermata la necessità di una nuova operazione, i tempi di recupero si allungherebbero di molto. Il Bayern trema e aspetta di capire per quanto dovrà fare a meno di Neuer. Come riporta la Bild, l'infortunio sembra essere grave, con una possibile frattura al piede sinistro con conseguente stop di diversi mesi.



IL TWEET DEL BAYERN MONACO