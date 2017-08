Bayern Monaco, un'estate da incubo

3 agosto 2017

"Lavoreremo per trasformare i fischi in applausi. Avevamo alcuni giocatori fuori oggi, ma la stagione non è ancora cominciata e abbiamo ancora tempo". Ancelotti non fa drammi dopo il ko contro il Napoli ma il malcontento dei tifosi dell'Allianz Arena non l'ha certo lasciato indifferente. Out Neuer, Boateng e Robben, con Hummels, Lewandovski, Muller e Ribery in panchina: Carletto ha l'alibi di una formazione rimaneggiata ma ora si comincia a fare sul serio e già sabato è vietato sbagliare. E il 18 agosto c'è la prima di campionato in casa contro il Bayer Leverkusen. Le prove generali sono finite.



L'estate del Bayern Monaco:



ICC

Bayern Monaco - Arsenal 4-5 (dcr)

Bayern Monaco - Milan 0-4

Bayern Monaco - Chelsea 3-2

Bayern Monaco - Inter 0-2



AUDI CUP

Bayern Monaco - Liverpool 0-3

Bayern Monaco - Napoli 0-2