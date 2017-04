Bayern, danno e beffa: per Neuer stagione finita

19 aprile 2017

Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, un'altra tegola per il Bayern Monaco e per Carlo Ancelotti, che rischiano di perdere Manuel Neuer per il resto della stagione. Nell'azione che al 5' del secondo tempo supplementare ha portato alla rete del provvisorio 3-2 per il Real Madrid, segnata da Cristiano Ronaldo, il portiere dei bavaresi ha rimediato una frattura al piede sinistro.