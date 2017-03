Bayern, chef Ancelotti ai fornelli: ecco la vera carbonara

15 marzo 2017

Di cose da insegnare Carlo Ancelotti ne ha tante, in campo e fuori. In Baviera oltre alle sue doti di tecnico hanno imparato ad apprezzare anche le sue abilità ai fornelli: l'allenatore del Bayern Monaco, infatti, si è messo nei panni di un cuoco per cucinare una vera carbonara, sotto gli occhi incuriositi e attenti dello stellato chef della squadra. Carletto insegna calcio ma anche la buona cucina nostrana. E' il caso di dire: "Italians do it better".