Bayern, Ancelotti spegne 1.000 candeline

24 febbraio 2017

Una costante nella sua carriera ventennale, la percentuale di vittorie è sempre cresciuta. Dal 41% nell'anno della promozione in serie A con la Reggiana, al 75% di quest'anno con il Bayern Monaco. Negli anni rossoneri i trionfi in Coppa dei Campioni, nel 2003 la finale vinta ai rigori contro la Juventus e nel 2007 la vendetta in finale con il Liverpool battuto 2-1 grazie alla doppietta di Pippo Inzaghi. Nella bacheca anche la decima con il Real Madrid nell'incredibile derby vinto 4-1 contro l'Atletico, in una partita pareggiata in pieno recupero con la rete di testa di Sergio Ramos. Dalla sua parte non solo le emozioni delle vittorie, ma la fredda statistica con 590 vittorie in 999 partite. Con una percentuale vicina al 60%.