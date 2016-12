Bayern, Ancelotti: "Lipsia gioca con entusiasmo, non contano solo i soldi"

20 dicembre 2016

Ancelotti dice la sua anche sulle critiche agli avversari accusati dai tifosi di essere solo una operazione di marketing della Red Bull: "Il denaro non è la cosa più importante nel calcio. Il Lipsia ha trovato il giusto equilibrio e i successi hanno aumentato la loro fiducia. Sono una squadra giovane, che gioca con un grande entusiasmo".



Le buone notizie per il tecnico emiliano arrivano dall'infermeria con il recupero di Robben: "Arjen si è allenato bene questa settimana con la squadra. Finora è in forma e avremo bisogno di tutti i nostri giocatori. Lui ha giocato molto bene in questa stagione, è un giocatore estremamente importante per noi".



La conclusione, in una Germania sotto shock, è inevitabilmente sull'attentato di Berlino: "Qui in Europa siamo sotto attacco. Ora è capitato a Berlino, prima in Francia. Spero che la diplomazia e i nostri politici lavorino per rendere l'Europa sicura".