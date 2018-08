Batte un rigore come Zaza: Fredy da ridere in Portogallo

20/08/2018

Cinque secondi di rincorsa e 20 piccoli passetti prima di calciare un rigore contro un mostro sacro come Iker Casillas. Il tutto accade in Portogallo e protagonista è Fredy, attaccante del Belenenses, che ha cercato di imitare lo sfortunatissimo rigore calciato da Simone Zaza contro la Germania nell’ultimo Europeo. In Francia Neuer riuscì a ipnotizzare la punta del Torino mentre è andata meglio all’angolano che è andato a segno nonostante il curioso ‘balletto’. Il video con protagonista Fredy sta già facendo il giro del web e in tanti stanno ironizzando sui passi interminabili della punta. Per la cronaca la gara tra Belenenses e Porto si è conclusa sul punteggio di 2-3: decisivo un rigore realizzato al 96’ dall’ex Inter Alex Telles.