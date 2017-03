Barcellona sul 16enne Vinicio: in Brasile è il "nuovo Neymar"

19 marzo 2017

In attesa di capire chi sarà l'erede di Luis Enrique , a Barcellona non si perde mai d'occhio il mercato. Soprattutto quello dei giovani talenti. Gli osservatori blaugrana hanno infatti messo gli occhi su Vinicio Junior , 16enne di scuola brasiliana di proprietà del Flamengo che in patria è già paragonato a " Neymar ". Ma il Barça non è l'unico top club a puntare i campioni del futuro. Anche Arsenal e United , infatti, si stanno sfidando per Terell Pennant, 14enne del Leicester.

A breve, dunque, a Barcellona potrebbe arrivare un nuovo baby fenomeno. Secondo quanto riporta As, i rapporti ricevuti da Pep Segura, responsabile per il calcio giovanile, sono stati infatti così buoni che il club di Josep Maria Bartomeu si è già fatto sotto per bruciare la concorrenza. Ancora minorenne, il calciatore non può essere messo sotto contratto e dunque è meglio muoversi per tempo e con cautela. Per il cartellino di Vinicio il Flamengo avrebbe già fissato il prezzo a 30 milioni di euro. Una cifra importante, che però non sembra spaventare i blaugrana. Dal Camp Nou, infatti, fanno sapere che il giocatore ha un enorme potenziale di crescita e vorrebbero conoscere le intenzioni del Flamengo in vista del 2019, quando il giocatore diventerà maggiorenne.



Ma Vinicio non è l'unico giovane promettente che sta accendendo l'interesse delle big europee. Sul taccuino degli osservatori di Arsenal e United, infatti, è finito anche Terell Pennant, 14enne del Leicester. Il ragazzo non ha ancora firmato un contratto e può liberarsi a fine stagione. Si preannuncia un'asta al rialzo.