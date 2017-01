Barcellona, Suarez a quota 100: meglio anche di Messi

12 gennaio 2017

Una notte di record da ricordare per il Barcellona. Il successo per 3-1 sull'Athletic Bilbao in Coppa del Re è valso il passaggio ai quarti e ha ritoccato le statistiche per il tridente Messi-Suarez-Neymar . Il traguardo più rotondo l'ha toccato Luis Suarez, che ha raggiunto quota 100 gol con la maglia del Barça alla sua 120esima presenza . Poi Messi: terzo gol di fila su punizione nel 2017. Infine il totale di gol della MSN: 302 reti .

I dati che riguardano Luis Suarez sono ogni volta più esaltanti. L'attaccante uruguaiano come detto ha toccato quota 100 gol in tutte le competizioni da quando gioca con la maglia del Barcellona. Lo ha fatto in 120 presenze, ed è il terzo dato migliore di sempre nella storia del club blaugrana. Solo due giocatori avevano tagliato il traguardo centenario con meno partite, si tratta di Mariano Martin (99 partite) e Kubala (103). Per avere un paragone più recente, Messi impiegò 188 partite per arrivare a 100 gol con il Barcellona. Nell'era moderna i migliori bomber del Barcellona hanno impiegato più partite dell'uruguaiano per arrivare a 100 gol: Eto'o 157, Rivaldo 173, Stoichkov 186, Messi appunto 188 e Kluivert 202.



Suarez ha segnato 100 gol e realizzato 60 assist. Le reti sono così suddivise: 68 nella Liga, 17 in Champions League, 8 in Coppa del Ro, 5 al Mondiale per Club, 1 in Supercoppa Spagnola e 1 in Supercoppa Europea. La media gol è altissima: 0,83 gol a partita.