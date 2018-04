Barcellona, Ronaldinho incanta il Camp Nou

1 luglio 2017

Atmosfera elettrica al Camp Nou: in 50mila hanno assistito a Barcellona-Manchester United vecchie glorie (incasso destinato al Centro Oncologico per Bambini dell'ospedale Sant Joan de Déu). Una parata di campioni che hanno emozionato i presenti con le loro giocate. Uno su tutti, Ronaldinho. Il brasiliano ha letteralmente illuminato con giocate di ogni tipo, tra le quali un tunnel di tacco che ha mandato a terra l'ex milanista Blomqvist. In campo tantissime leggende come Rivaldo, Davids e Kluivert. La partita è finita 3-1 per lo United: gol di Blomqvist, Poborsky, Yorke e Dehu.