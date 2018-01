Barcellona: ricaduta per Dembelé, fuori altre 3-4 settimane

15 gennaio 2018

Ancora brutte notizie per Ousmane Dembelé. L'attaccante francese del Barcellona, ex Borussia Dortmund, era rientrato da poco in seguito a una lesione muscolare che aveva richiesto un intervento chirurgico e lo aveva tenuto ai box per tre mesi e mezzo. Nel corso del match contro la Real Sociedad, il giocatore ha subito una leggera ricaduta, che gli costera' altre 3-4 settimane di stop. Lo ha confermato lo stesso Barcellona con una nota ufficiale.