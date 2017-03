Barcellona-Psg, l'arbitro Aytekin rischia la sospensione

10 marzo 2017

Alla grande rimonta del Barcellona sul Psg, una piccola mano l'ha data anche l'arbitro Deniz Aytekin. Nonostante i francesi non si siano aggrappati troppo a diversi episodi sfavorevoli (anche se Emery li ha fatti notare), il capo designatore Uefa, Pierluigi Collina, non avrebbe gradito la direzione del fischietto tedesco al Camp Nou. Tanto che Aytekin potrebbe non arbitrare più altre partite di Champions League in questa stagione.