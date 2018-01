Barcellona, presentato Coutinho: "Ora gioco coi miei idoli"

8 gennaio 2018

" Tutti i tifosi del Barça sono entusiasti di avere Coutinho qui . Non è stato facile, ma la sua voglia di venire insieme con la sua forza e pazienza sono stati la chiave". Con queste parole Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona , ha presentato al Camp Nou il nuovo acquisto. " È un sogno essere qui, ora gioco coi miei idoli. Spero di vincere tutto", ha detto il brasiliano, che è infortunato e non debutterà prima di 20 giorni.

"Leo Messi è un grandissimo giocatore, è un onore poter dire che gioco al suo fianco - ha proseguito Coutinho - Il mio sogno era venire qui, queste opportunità sono uniche e non ho avuto dubbi. Anche se ora non posso giocare la Champions, potrò farlo nei prossimi cinque anni". Bartomeu ha definito Coutinho "una delle stelle del calcio mondiale che sta atterrando nel nostro club". L'asso brasiliano è stato poi presentato ai tifosi che hanno affollato per l'occasione le tribune del Camp Nou. "Vogliamo sempre migliorare la qualità del nostro team e con questo acquisto stiamo compiendo un grande passo in questa direzione", ha aggiunto il presidente blaugrana.