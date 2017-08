Barcellona, presentato Dembélé: ha firmato fino al 2022

28 agosto 2017

"Sono felicissimo di essere qui, è finalmente un sogno che si realizza". Ousmane Dembélé non nasconde la propria gioia per essere arrivato al Camp Nou. Settimane tribolate, poi l'esito positivo. Arriva per sostituire Neymar, del quale ha preso anche la maglia numero 11: "Lui è uno dei migliori del mondo, è un giocatore eccellente: io sono solo alla terza stagione da professionista, devo crescere". "Guardo da sempre le partite del Barcellona, amo il suo modo di giocare. Il costo del mio cartellino? Non mi interessa, penso solo a giocare".