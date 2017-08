Barcellona, Piqué e la "bugia" su Twitter: "Neymar? Sapevo che sarebbe andato via"

12 agosto 2017

Una bugia in un tweet. Gerard Piqué svela un retroscena sul trasferimento di Neymar al Psg : "Non mi sento ingannato, sapevo che sarebbe andato via " ha detto il difensore del Barcellona. "Il giorno che ho twittato la mia immagine con lui scrivendo che sarebbe rimasto, sapevo che invece non sarebbe stato così. Lo disse al matrimonio di Messi. E per quel post lui si arrabbiò".

I social sono uno strumento incredibilemnte potente e ora Piqué svela i motivi di quella che sapeva già essere una bugia: "Non mi pento di aver scritto 'rimane' e dico anche che Neymar non mi ha deluso. Tutto ha un senso, e io volevo utilizzare i social perché questa è una forza che ho, e volevo aiutare il club anche se sapevo che lui aveva già preso la sua decisione". Quel tweet, però, fece infuriare il partente Neymar: "Si è arrabbiato con me, poi abbiamo risolto la cosa e lui è andato".



Alla vigilia della finale di andata della Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, Piqué svela tutto sul trasferimento più costoso della storia del calcio: "So che ha avuto le sue ragioni. Possono essere economiche o la voglia di diventare il miglior calciatore del mondo. Non bisogna giudicarlo, io so solo che è un grande giocatore e che ci ha fornito un rendimento straordinario. Non sapremo mai la cifra esatta per la quale se n'è andato però ha lasciato tanti soldi nelle nostre casse".