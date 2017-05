Barcellona: Piqué sta meglio, dimesso dall'ospedale

13 maggio 2017

Passa la paura in casa Barcellona: Gerard Piqué è stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato per forti dolori addominali. Il difensore che curerà a casa la sindrome virale non parteciperà al match contro il Las Palmas. Da giorni il difensore non si allenava con la squadra: "Ha un malessere generale da inizio settimana, speriamo guarisca presto", ha comunicato il club. Come ha riportato Radio Catalunya, notizia poi confermata dal Mundo Deportivo, il difensore è stato ricoverato nella notte tra venerdì e sabato al Vall d'Hebron a Barcellona a causa di una sindrome virale che gli ha provocato forti dolori allo stomaco.