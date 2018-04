Barcellona, parte l'era Valverde: "E' una sfida eccitante"

1 giugno 2017

Una giornata da protagonista assoluto per il nuovo tecnico "Culé" che prima di mettere nero su bianco l'accordo con il Barcellona per le prossime tre stagioni ha visitato il museo del club e le strutture tecniche del Camp Nou. Una presentazione in grande stile con un palco di benvenuto in mezzo al campo dove il presidente Bartomeu lo ha presentato ufficialmente consegnandogli la maglia blaugrana: "Ha grande esperienza e speriando che possa aumentarla con noi. Avrà l'eccelleza che i nostri soci chiedono".



Dopo le firme negli uffici, Valverde ha proseguito il suo giro di ambientamento in quella che sarà la sua nuova casa dopo l'esperienza all'Athletic Club di Bilbao, visitando gli spogliatoi e la panchina da dove dirigerà la squadra per due anni (con opzione per la terza).