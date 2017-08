Barcellona, notte fonda. La resa di Piqué: "Inferiori al Real Madrid"

17 agosto 2017

Chissà quanto gli è pesato, proprio a lui, Gerard Piqué, nemico giurato del Real Madrid e del madridismo, ammetterlo. Dopo aver perso anche il ritorno nella Supercoppa di Spagna il difensore catalano non si è sottratto: "C'è molto da fare e abbiamo margini di miglioramento, ma per la prima volta in nove anni mi sento inferiore al Real Madrid ". Niente giri di parole, insomma, per fotografare il momento nero dei blaugrana.

Il contraccolpo per la cessione di Neymar non è ancora stato assorbito. E mentre il ds Segura ha spiegato che le trattative per Coutinho e Dembélé "non sono chiuse, ma siamo vicini", Piqué analizza il momento del Barça: "Non si può vincere sempre, ma puoi fare dei cambiamenti. Quando perdi, scendi di un gradino, ma poi devi capire dove hai sbagliato e rimediare. Noi non attraversiamo il nostro miglior momento, né come squadra né come club. Ma dobbiamo restare uniti". Qualche frizione col ds Segura, scricchiolii all'interno della squadra: "Non è vero, sono invenzioni giornalistiche. Non c'è nessun problema con lui. Se dovessero arrivare, Coutinho e Dembélé porteranno un miglioramento tecnico".