Barcellona, Messi: "L'eliminazione con la Roma ha fatto male, è ora di vincere la Champions"

03/09/2018

Dopo tre anni di delusioni è arrivato il momento di tornare sul tetto d'Europa. Questo è l'obiettivo dichiarato del Barcellona per la nuova stagione, confermato anche dal capitano blaugrana Lionel Messi : "E' ora di vincere la Champions, da tre anni andiamo fuori ai quarti e l'ultima eliminazione ci ha fatto molto male per come è arrivata. Abbiamo una squadra spettacolare, quest'anno vogliamo vincere la Champions League ".

Il numero 10 del Barcellona, uomo dei record e capitano dei catalani dopo l'addio di Iniesta, si è detto deciso nel voler raggiungere l'obiettivo Champions a fine stagione. Intervistato da Radio Catalunya, l'argentino ha ricordato l'eliminazione avvenuta la scorsa stagione per mano della Roma di Di Francesco, una sfida che ha acceso nei blaugrana la voglia di rivalsa: "L'ultima eliminazione è la più dura, per come è arrivata e per come abbiamo giocato la partita. Il nostro obiettivo è vincere la Champions per il club, la squadra e lo spogliatoio che abbiamo oggi. Abbiamo una squadra spettacolare e non lo diciamo tanto per dirlo, sappiamo di poter competere e lottare per vincere questa competizione".