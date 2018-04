Barcellona, Messi compie 30 anni: un'epoca segnata dai suoi record

24 giugno 2017

Partiamo da ciò che a Messi riesce meglio: fare gol. L'argentino con i suoi 349 gol nella Liga è diventato di gran lunga il miglior marcatore di sempre della Liga, battendo e superando un record storico detenuto da Telmo Zarra - storico attaccante dell'Athletic Club di Bilbao - fermo a quota 253, infrangendo anche quello di Cesar Rodriguez (232) con la maglia del Barcellona, diventandone il bomber storico con 507 reti in una serie ancora aperta, e di Gabriel Batistuta (54) con i 58 centri onorando i colori dell'Argentina. Cento gol in più del precedente record in campionato, più del doppio in camiseta blaugrana.



Ma non è finita qui, sarebbe troppo semplice. Pur restringendo il campo della ricerca, Messi nel 2012-13 è stato in grado di timbrare il record di maggior numero di gol segnati in una sola stagione, 73 (settantatré!) in 60 partite superando i 67 raccolti da Gerd Müller e strappando al tedesco, con 91 centri anche il record di segnature nell'anno solare. Müller si fermò a 85. Ma per la regola del "non c'è due senza tre" l'argentino è riuscito a far meglio dello storico bomber tedesco anche nel numero consecutivo di partite con gol in campionato fermandosi dopo 21 giornate (contro 16).



Numeri che da soli rendono omaggio alla grandezza, dimenticandoci in parte della bellezza di alcuni gol o dell'importanza degli stessi, con la consapevolezza che il duello a distanza con Cristiano Ronaldo, bello e avvincente, ha privato l'uno e l'altro del plebiscito mondiale dividendo i tifosi in due fazioni altrettanto rigonfie di soddisfazione e sazie di meraviglie. A Barcellona però vige la legge della Pulce, la nuova era che ha portato successi in Spagna e in Europa a suon di gol. Come possiamo notare dalla grafica, poi, Messi è anche il miglior marcatore nei Clasico contro il Real Madrid (23), ma anche nel derby catalano (17) e il giocatore più vincente della storia del club con 30 titoli conquistati sotto la guida di Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique e via dicendo. Inoltre, per il momento, è il giocatore ad aver vinto più Pallone d'oro (5) in attesa della risposta del rivale portoghese. Insomma, senza andare oltre, siamo qui a fare gli auguri a una vera e propria leggenda calcistica.



Buon compleanno Lionel Messi per i tuoi 30 anni, con la speranza di poterne assaporare ancora diversi in campo e un auguro speciale: un Mondiale da protagonista con la maglia dell'Argentina per affievolire del tutto i dolori del nervo scoperto di una carriera da fenomeno.