Barcellona: Luis Enrique: "Il futuro? Potrei cambiare sport"

28 maggio 2017

Luis Enrique chiude la sua avventura al Barcellona con un altro trofeo, il nono (su tredici) in tre anni. Nella sua prima stagione sulla panchina blaugrana, dopo qualche problema nel rapporto con Messi, Lucho ha messo a segno il triplete vincendo Liga, Coppa del re e Champions League battendo 3-1 la Juve nella finale di Berlino. Nel secondo anno sono arrivati Supercoppa europea, Mondiale per club, la Liga e la Coppa del re. In questa stagione arrivano in bacheca Supercoppa di Spagna e la terza Coppa del re consecutiva.