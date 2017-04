Barcellona: Luis Enrique contro Neymar, Mascherano e Piqué

14 aprile 2017

Nonostante l'ambiente del Barcellona ostenti fiducia per la gara di ritorno contro la Juventus, in casa blaugrana il clima non è dei più sereni. Secondo i media spagnoli, la riunione successiva alla partita di Torino è stata agitata. Luis Enrique , infatti, avrebbe puntato il dito contro alcuni dei giocatori simbolo, accusati di "poca ambizione". In particolare l'allenatore avrebbe rivolto le critiche più specifiche a Piqué, Mascherano e Neymar.

Secondo quanto si dice in Spagna, la sfuriata di Luis Enqrique sarebbe stata la più dura da quando siede sulla panchina del Barça. L'atteggiamento iniziale e la mancanza di fame sono state le causa di una prestazione sottotono in quel dello Stadium. Ma l'ex Roma ne ha avuto anche per i singoli. Piqué avrebbe dovuto far salire la difesa a tre, Mascherano è stato colpevole di troppi errori e ne ha avute anche per l'intoccabile Neymar, per la sua posizione in campo. Adesso bisognerà vedere se queste parole daranno la scossa necessaria per firmare un'altra impresa.