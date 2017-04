Barcellona, Luis Enrique: "Con la Juve più chance che con il Psg"

14 aprile 2017

"Rimontare tre gol? Abbiamo più possibilità che con il Psg". Anche alla vigilia della sfida della Liga contro la Real Sociedad, Luis Enrique non può non andare con il pensiero al ritorno dei quarti di Champions contro la Juve di mercoledì. "Tatticamente non abbiamo sbagliato nulla - ha proseguito il tecnico del Barcellona - Non ho dubbi sulle possibilità della mia squadra. Prenderemo i rischi necessari, perché non abbiamo niente da perdere".