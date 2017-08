Barcellona, l'ex romanista Digne tra i primi soccorritori dopo l'attentato

21 agosto 2017

Ci sono molti modi per dimostrare il proprio gran cuore. Uno di questi è farlo in maniera silenziosa nei momenti più difficili e di fronte alle scene peggiori a cui ci si possa ritrovare davanti. Ed è quello che ha fatto Lucas Digne: il terzino francese del Barcellona è stato tra i primi a correre sulla Rambla ad aiutare i feriti dopo l'attentato del 17 agosto. L'ex romanista vive in Plaça Catalunya, vicino al luogo della strage.