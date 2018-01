Barcellona: il Camp Nou saluta Mascherano

25 gennaio 2018

Dopo aver salutato dirigenti e compagni nel corso di una conferenza stampa appositamente convocata, per Javier Mascherano è arrivata l'ora di salutare i tifosi del Barcellona, accorsi in 79.774 al Camp Nou per il derby di ritorno contro. Grande commozione per il giocatore, che si è presentato sul terreno di gioco accompagnato dai suoi tre bambini dove è stato accolto da un'autentica standing ovation.